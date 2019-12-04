Son Dakika Haberleri: Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Son Dakika Magazin Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika Magazin

Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

6 saat önce

Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı.

Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi, System.String[]

Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.


İşte Ceylan'ın o paylaşımı;


Allaha çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan'ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...


Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık.

Instagram, Ceylan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20 
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