Son Dakika Haberleri: Türkücü İsmail Türüt: "Gavurlar İş Başında, Nerede Müslümanlar"

Türkücü İsmail Türüt: "Gavurlar İş Başında, Nerede Müslümanlar"

1 saat önce

Türkücü İsmail Türüt: "Gavurlar iş başında, nerede Müslümanlar"GİRESUN - Karadenizli Ünlü Türkücü İsmail Türüt, Yeni Zelanda'da dün Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına Türkülü göndermede bulundu.

Türkücü İsmail Türüt:
Türkücü İsmail Türüt: "Gavurlar iş başında, nerede Müslümanlar"

GİRESUN - Karadenizli Ünlü Türkücü İsmail Türüt, Yeni Zelanda'da dün Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına Türkülü göndermede bulundu.
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde dün Cuma namazı esnasında yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişide yaralanmıştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'den de saldırıya ilişkin tepkiler sürüyor.
Türkücü İsmail Türüt, saldırıya ilişkin yazdığı ve okuduğu dörtlüğü sosyal medya hesabından paylaştı. Türküsünde Müslümanlara karşı yapılan saldırılara dikkat çeken Türüt, 'Nerede bu Müslümanlar?' diye sordu.
İşte İsmail Türüt'ün söylediği o türkünün sözleri:
"Canlar gideyi canlarda seyredeyi insanlar
İnananın derdinden inanmayan ne anlar
Yahudiler, Budistler de azdı Hristiyanlar
Gavurlar iş başında da nerede Müslümanlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:30 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, İsmail Türüt, Genel
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