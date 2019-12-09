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Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi
6 saat önce
TÜRKÜCÜ Mahmut Tuncer, ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
TÜRKÜCÜ Mahmut Tuncer
, ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi. Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamak amacıyla ROCK'n AID Yardım Konseri gerçekleştirildi. 42 Maslak
Barock Sahne'de gerçekleşen Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena'nın da sahne aldığı konserin sürpriz ismi ise türkücü Mahmut Tuncer idi. Konserde iki rock parçası seslendiren Tuncer, dinleyenlerden alkış aldı.
- İstanbul
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