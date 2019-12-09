Son Dakika Haberleri: Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi
Son Dakika Magazin Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi - Son Dakika Magazin

Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi

7 saat önce

Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamak amacıyla ROCK'n AID Yardım Konseri gerçekleştirildi.

Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi, System.String[]

Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamak amacıyla ROCK'n AID Yardım Konseri gerçekleştirildi. 42 Maslak Barock Sahne'de gerçekleşen Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena'nın da sahne aldığı konserin sürpriz ismi ise türkücü Mahmut Tuncer idi. Konserde iki rock parçası seslendiren Tuncer, dinleyenlerden alkış aldı.

Mahmut Tuncer, Maslak, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:12 
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