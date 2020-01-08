'Türküler Söylüyoruz' konseri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Türküler Söylüyoruz' konseri - Son Dakika

'Türküler Söylüyoruz' konseri

7 saat önce

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Türküler Söylüyoruz' konseri davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

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Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Türküler Söylüyoruz' konseri davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.


Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki konserin açılış konuşmasını yapan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Ahmet Doğanses, "Dernek olarak; Türk kültürünü daima canlı tutmayı hedeflemekle birlikte kültürel, sanatsal bilimsel ve milli değerlere duyarlı faaliyetleri, Eskişehir'de muhtelif zamanlarda gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunuyoruz. Yüce Türk milletinin; çölde kum tanesi kadar bile olsa, kültürel değerlerine ve ilmine katkıda bulunmak bizim için şereftir" dedi.


Duygusal anların yaşandığı konserin yönetmenliğini; diksiyon, tiyatro hocası ve yönetmeni Şeker Aybala yaptı. Konser programında; konuk sanatçılar Mehmet Özel, Aytaç Karausta ve üflemeli çalgıcılar: Zafer Kıran ve Bendil: Hüseyin Dikmen konsere gelen davetlileri, türküleri ile coşturdular. Konserde; 'Ağlama Gözlerim', 'Derdim Çoktur Hangisine Yanayım', 'Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman' gibi türküler seslendirildi. Ayrıca 'Gidiyorum', 'Tut Ellerimden' gibi seçme şiirler de seslendirildi.


Konser sonunda; Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz; konserde emeği geçen ve katkıda bulunan diksiyon, tiyatro hocası ve yönetmeni Şeker Aybala'ya, çiçek buketi taktim etti. Konser programına; Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Çinier Günsoy, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Tepebaşı Halk Eğitim Merkez Müdürü Abuzer Hakverdi ve Müdür Yardımcıları Huriye Yeni, Burçin Bıyık, Feyzullah Yağcı, Füsun Özdemir, sivil toplum kuruluşları başkanları ve davetliler katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:17 Kaynak: İHA
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