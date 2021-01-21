Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı "renklendirdi" - Son Dakika

Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı "renklendirdi"

21.01.2021 11:29

Türkiye'de kuş göç yollarının kesiştiği bölgedeki Çukurova Deltası, Anadolu'da allı turna olarak da bilinen ve türkülere konu olan flamingolara da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de kuş göç yollarının kesiştiği bölgedeki Çukurova Deltası, Anadolu'da allı turna olarak da bilinen ve türkülere konu olan flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Deltadaki renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli yere sahip Adana, kış aylarında birçok kuş türünü ağırlıyor. Türkiye'nin en büyük lagünü olan Akyatan'a gelmeye başlayan flamingolar, güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Su içindeki bitkilerin yeşil rengiyle gökyüzünün mavisinin karıştığı gölde konaklayan ince bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip binlerce allı turna, doğa harikası lagüne ayrı bir güzellik katıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre bölgede flamingo sayısında artış olduğunu söyledi.

Mevsim şartlarına göre flamingo sayılarında değişiklikler olabildiğini belirten Çangır, "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında geçen yıl 4 bin 500 civarında olan flamingoların sayısı bu yıl 20 bine ulaştı. Çok önemli bir artış var. Sadece Akyatan Lagünü'nde 12 bin flamingo sayımı yapıldı." diye konuştu.

Allı turnalar güzellikleri ile doğaseverleri cezbediyor

Çangır, bölgenin birçok kuşa ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Bölgede çeşitli kuş seçeneklerimiz var ancak flamingoların görsel güzellikleri doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Kuşların bu alanda rahat yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz, bundan sonra da göstereceğiz. Sayımları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapıyoruz. Her geçen yıl bu sayının artması bizi ziyadesiyle memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Doğa Araştırmaları Derneği biyologlarından Güler Bozok da Çukurova Deltası'nın hem balık hem bitki açısından kuşların beslenmesi için oldukça zengin alan olduğunu dile getirdi.

Çukurova'nın, insanlar açısından olduğu gibi kuşlar açısından da bereketli bir bölge olduğunu ifade eden Bozok, "İklim çok müsait ama iklimden önce besin, kuşları buraya çeken en önemli özelliklerden bir tanesi. Akyatan Lagünü iki karakteristik göl özelliğinde, bir taraf tatlı bir tarafı tuzlu su karakteristiğinde. Zaten flamingolar gölün daha tuzcul olan tarafındayken derin yerlerinde ve tatlı su alanlarında sakar mekeler ve ördek türleri bulunabiliyor. Bu da tür çeşitliliğini artıran durumlardan bir tanesi." şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda bölgede yüksek sayılarda flamingo görüldüğünü anımsatan Bozok, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda Adana toplamında 96 bin civarında, Akyatan Lagünü'nde 89 bin civarında flamingo vardı fakat bu çok ekstrem bir sayıydı. Bu başka ülkelerdeki göllerle alakalı bir durumdu. Daha önce yaptığımız araştırmada, İran'daki yoğun bir flamingo popülasyonu olan bir gölün kurumak üzere olduğu ve oradaki flamingoların Akyatan Lagünü'nü kullandığını tahmin etmekteydik. İran'daki göl 2-3 yıldır tekrar yenileme aşamasına girdi ve toparlandı. Flamingoların tekrar o tarafa döndüğünü düşünüyoruz. Bu yıl Adana'da yaklaşık 20 bin flamingo saydık. Akyatan Lagünü'nde toplam 12 bin civarında flamingo var. Bu aslında alanın normal ortalama sayıları."

Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı renklendirdi
Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı renklendirdi
Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı renklendirdi
Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı renklendirdi

Çukurova, Türkiye, Adana, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı 'renklendirdi' - Son Dakika


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