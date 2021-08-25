Türkülere konu olan Antep Hamamları "Hamam Müzesi"nde sergileniyor - Son Dakika

Türkülere konu olan Antep Hamamları "Hamam Müzesi"nde sergileniyor

GAZİANTEP - Türkülere konu olan Antep'in hamamları Gaziantep Hamam Müzesi'nde sergileniyor. Gaziantep kültüründe önemli bir yere sahip olan hamam kültürü, günümüzde de yaşatılmaya devam ediliyor.

Gaziantep Kültüründe önemli yere sahip olan ve türkülere konu alan "Antep'in Hamamları" Gaziantep Hamam Müzesinde sergileniyor. 509 eserin sergilendiği hamam müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. Hamam kültürünün gelecek nesillere aktarılması için önemli bir öneme sahip olan Hamam Müzesinde tarihi anlar günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor.

"Tarihi hissettiren bir müze"

Bodrumdan Gaziantep'e gelen ve Hamam Müzesini ziyaret eden Ozan Çelik, müzenin tarihi yansıttığını ifade ederek, "Uzun bir Anadolu turuna çıkmıştık. Gaziantep'e geldik önce kale içini gezdik ve şimdi de Hamam Müzesine geldik. Şuana kadar Gaziantep'te gördüğümüz en güzel müze. Hamamın mimarisi çok eskiye dayanıyordu. En sevdiğim yanı da çok güzel açıklamalar yapmışlar neyin ne olduğuna dair. Çok güzel bir şekilde her yer hizmete açık. Gerçekten çok beğendik. Daha önce Gaziantep'in hamamlarını duymuştuk ancak gelip görünce daha çok beğendim. Hamamda ılıklık, soğukluk, sıcaklık gibi kısımların olması gerçekten çok güzel detaylar. Tarihi hissettiren bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" diye konuştu.