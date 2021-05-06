Türkülere konu olan Beydağı'nda kayalık alanlara iş makineleriyle dikilen fidanlar boy verdi - Son Dakika

Türkülere konu olan Beydağı'nda kayalık alanlara iş makineleriyle dikilen fidanlar boy verdi

06.05.2021 11:03
Türkülere konu olan Beydağı'nda kayalık alanlara iş makineleriyle dikilen fidanlar boy verdi, System.String[]

Malatya'da türkülere konu olan 2 bin 544 metre yüksekliğindeki Beydağı'nda 12 yıl önce başlatılan ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Malatya'da türkülere konu olan 2 bin 544 metre yüksekliğindeki Beydağı'nda 12 yıl önce başlatılan ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Beydağı eteklerine yaklaşık 25 yıl önce Orman İşletme Müdürlüğünce deneme amaçlı dikilen fidanlarda başarı sağlanması üzerine 2009'da Malatya Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi başlatıldı.

Daha çok kayalık bir görünüme sahip olan dağda iş makineleriyle kayalık alanlar kırılarak fidanlar dikildi. Fidanların sulanması amacıyla ise sondaj yapılarak 13,2 kilometre çelik borular döşendi. Beydağı'nın farklı noktalarını inşa edilen 4 havuzda biriktirilen su ise kapalı sistemle çelik borular yardımıyla fidanlara can verdi.

Ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini verirken, 12 yıl önce dikilen fidanlar boy vermeye, dağ ise yeşil bir görünüme bürünmeye başladı.

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, AA muhabirine, Beydağı'nın asıl bitki örtüsünün ardıç olduğunu söyledi.

Çeşitli tahribatlar nedeniyle ardıç ağaçlarının sadece dağın zirvesinde kaldığını anlatan Kalaylı, "Beydağı'nın büyük kısmında ağaç kalmamıştı. Dağın ana kayası kalker yani kireç taşı. Bu taşın özelliği ise suyla çabuk erimesi ve üzerindeki toprak yapısını çok çabuk kaybedebilmesidir. Ardıç ağaçlarının tahrip olmasından sonra üzerindeki toprağı kaybetmiş ve üzerinde ana kaya kalmış." dedi.

Beydağı'nda 1980'li yılların sonunda ağaçlandırma çalışmaları için deneme yapıldığını ve başarı elde edildiğini hatırlatan Kalaylı, örnek çalışmanın ardından 2009'da dönemin Valisi Ulvi Saran'ın talimatlarıyla dağda yoğun ağaçlandırma faaliyetine başlandığını ifade etti.

"İş makineleriyle çukurlar kazılarak fidanlar dikildi"

Kalaylı, Malatya Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesinin hazırlanmasının ardından çalışmalara başlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"2009'da başlayan çalışma 2013'e kadar devem ediyor. Burada toprak kalmadığından dolayı büyük iş makineleriyle önce 1 metre ebatlarında çukurlar kazıldı. Ağaçların etrafındaki taşların tamamı çukurlardan çıkarıldı. Daha sonra yüzeydeki toprak kısım alınarak çukurlar dolduruldu ve tüplü fidan dikildi. Bu fidanlar ardıç, sedir, kara çam, badem, mahlep ve akasya gibi türler. Fidanların kuraklıktan dolayı sulanması gerekiyordu ve büyük masraflarla buraya 3 tane 500 tonluk sulama havuzu sistemi yapıldı ve 4 yıl boyunca teşkilatımız tarafından fidanlar sulandı."

Kalaylı, Beydağı eteklerine iş makineleriyle dikilen ağaçlara 2017'de su vermeyi bırakarak, takibe aldıklarını, fidanların gelişiminde herhangi bir olumsuzluk görülmemesi üzerine sulamayı sonlandırdıklarını söyledi.

"Yüzde 90 başarı var"

Şu an fidanların koruma ve bakım çalışmasını yaptıklarını dile getiren Kalaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malatya Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında 680 hektarlık bir alanda 682 bin fidan dikildi. Yeşilyurt'un Konak Mahallesi'nde başlayan ve Battalgazi Orduzu Göletine kadar devam edem bir proje. Tespitlerimize göre yüzde 90 oranında başarı var. Fidanların ortalama boyları artık 2 metreyi geçti. Buradaki fidanlar kent merkezindeki vatandaşların evlerinden baktıklarında görülebilecek hale geldi."

Yakup Kalaylı, ağaçların oksijen deposu olduğunu belirterek, "Bir sedir ağacı yılda yaklaşık 50 insanın soluduğu oksijeni üretecek kapasitededir. Ağaçlar havadaki karbon salınımını da tutuyor, dolayısıyla hava kirliliğinin önlenmesinde büyük öneme haiz. Ormanlık alan erozyonu önlüyor ve yağışların sele dönüşmesini ve zararı önlüyor. Ağaçlandırmanın ardından Malatya'da Beydağı'ndan kaynaklanan bir sel olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaçların büyüdüğünde Malatya Yeşil Kuşak Ağaçlandırma alanının rekreasyon alanına dönüştürüleceğini belirten Kalaylı, vatandaşların aileleriyle Beydağı'ndaki ağaçların gölgelerinde kentin manzarasını seyredebileceğini sözlerine ekledi.

Malatya, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkülere konu olan Beydağı'nda kayalık alanlara iş makineleriyle dikilen fidanlar boy verdi - Son Dakika


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