Üye Girişi
Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu - Son Dakika

Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu

06.08.2021 09:38

Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu Telli turnalar yavrularıyla görüntülendi, umut veren görüntüler heyecanlandırdı Kuş fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu tarafından görüntülenen telli turnaların yuva sahası koruma altına alındı Sonbaharda göç eden telli...

Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu

Telli turnalar yavrularıyla görüntülendi, umut veren görüntüler heyecanlandırdı

Kuş fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu tarafından görüntülenen telli turnaların yuva sahası koruma altına alındı

Sonbaharda göç eden telli turnalar gelecek yıl yeniden ülkemizde üreyebilir

Kuş fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu;

"Adına şarkılar yazılan turnayı ailesiyle birlikte görüntülemek mutlu edici bir olaydı"

ÇORUM - Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu. Kuş fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu tarafından yumurtlama ve yavrulama dönemi Amasya'da görüntülenen telli turnaların yuva sahası koruma altına alındı.

Çorum'da yaşayan doğa fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu, 3 ay önce fotoğraf çekimleri için Amasya'ya gitti. Bıyıkoğlu, çekim yaptığı sırada Türkiye'nin önemli figürlerinden olan telli turnanın yumurta üzerine kuluçkaya yattığını fark etti. Yıllar sonra göç eden bir turnanın yuva kurduğunu gören Bıyıkoğlu, bu anı kayıt altına aldı.

Çekimin ardından Bıyıkoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve kuş gözlemcileri ile irtibata geçip bilgi vermesi üzerine turnaların bulunduğu alan ekipler tarafından koruma altına alındı. O günden sonra bir daha izine rastlanmayan telli turnalar Bıyıkoğlu tarafından yavrusuyla birlikte tekrar görüntülendi. Türkiye'nin üreyen çok nadide türlerinden olan turnaların yavrusuyla birlikte kayıt alınması bu kuşların ülkede gelecek yıllarda tekrar yuva kurması noktasında umut verirken görüntüler bu alanda çalışma yapan herkesi heyecanlandırdı.

Uzun yıllar kuş fotoğrafçılığı ile ilgilendiğini bunun bir tutkuya dönüştüğünü belirten Engin Bıyıkoğlu, İHA muhabirine zamanının büyük bölümünü doğada kuş fotoğrafları çekerek geçirdiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde o bölgenin dönemi, ayları ve göçlerine göre kuş türlerini gözlemlediklerinin anlatan Bıyıkoğlu, "Gittiğimiz bölgelerde kuşların fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Bundan büyük bir haz alıyoruz. Kuş fotoğrafçılığının yayılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir Çorumlu olarak yaşadığım şehrin göletlerindeki, ormanlarındaki birçok kuş türü arıyoruz. Gözlemler yapıyoruz ve bu alanda Çorumla ilgili envanter girmeye çalışıyoruz" dedi.

"Telli turnaların 17 yıldır ülkemizde üreme kaydı yok"

Telli turnaların uzun senelerdir ülkede üreme kaydı olmadığına dikkat çeken Bıyıkoğlu, "Uzun zamandır Amasya, Suluova bölgesine sık sık giderek gözlemler yapıyorum. Bundan 2.5 ay önce orada gözlem yaparken enteresan bir olayla karşılaştım. Bendeki kuş türleri listesinde olmayan telli turnayı gördüm. Çok sevindim. Telli turnaları göç esnasında görüyorduk. Ancak üzücü olan telli turnaların 17 yıldır ülkemizde üreme kaydı olmamasıydı. Turnayı kuluçkaya yatarken görünce bekledim. Dikkatlice bakınca yumurtayı gördüm. Bununla ilgili bakanlık nezdinde Doğa Koruma ve Milli Parklar, kuş bilimcileri, biyologlarla irtibata geçtik. Türkiye'de ilk kez 17 yıl sonra üreme kaydının olduğunu gördük. Bu çok olumlu ve mutlu bir haberdi. Turnaların önümüzdeki yıllarda da üreyebilmeleri için fotoğraf ve video çekimi yaptığım bölgenin koruma altına alınmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

"Adına şarkılar yazılan turnayı ailesiyle birlikte görüntülemek mutlu edici bir olaydı"

Turnaları yavrusuyla birlikte görüntüledikten sonra yaşadığı duyguları anlatan Bıyıkoğlu, "Fotoğraf çektikten sonra turnaların akıbetini öğrenmek için birçok kez bölgeye gittim. Yavru yumurtadan çıkmış mıydı? Çıkmış ise uçabilmiş miydi? Karasal hayvanlara, avcılara ve yırtıcı kuşlara takılmadan üreme sürecinin tamamlanıp, tamamlanmadığını görmek için tekrar tekrar bölgeye gittim. Bir sürü kuş fotoğrafçısı, biyologlar ve kuş bilimciler de bölgeye gitti. Ama hiç kimse bir daha turnalara rastlamadı. Bu bizi çok üzdü. Morallerimizi bozdu. 5 gün önce eşimle beraber Amasya'ya gezmeye giderken bölgeye giderek tekrar bakmak istedim. Bir saatlik gözlemin ardından ayçiçeği tarlasının içerisinden erkek ve dişi birey ile yavru turnayı gördüm ve görüntülerini kaydettim. Bu gözlem bizi çok mutlu etti. Tekrar ilgili yerlerle iletişime geçtim. 3 ay o bölgede kaldıklarını, üremenin gerçekleştiği sürecin tamamlandığını görmek hepimizi mutlu etti. İlk üreme kaydını görüntülemek, o yumurtadan bir yavrunun çıkıp 2,5-3 ay beslenmesini tamamlayarak o hale gelmiş olmasını ve yavru turnayı ailesiyle birlikte tekrar fotoğrafını çekmem benim çok mutlu edici bir olaydı. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun nedenleri var. Boş zamanlarımızın tamamını kuş gözlemine, kuş fotoğrafçılığına ayırıyor olmamız bunun en büyük etkenlerinden birisi. Telli turna malum adına şarkılar, türküler yapılmış çok kıymetli bir tür. Tekrar 17 yıl sonra üreme yapması ve bu sürecin başarıyla tamamlanmış olmasını müjdelemekten mutluyum" diye konuştu.

Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu
Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu
Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu
Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Amasya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor 09:53 Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor 09:50 Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı 09:24 Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı
Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? 09:17 Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? Orman yangınlarından etkilenen yerler için 09:13 Orman yangınlarından etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi, vergi yükümlülükleri ertelendi MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı 09:10 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı 02:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor 22:25 Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor

Son Dakika Haberleri
09:51 Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı
09:49 Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor
09:23 Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı
09:19 Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
09:17 Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
09:13 TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı
09:10 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı
09:07 Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk sosyal medyada gündem oldu
09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar sordu: Zombi istilası mı? İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar sordu: Zombi istilası mı?         
09:54
Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı         
09:52
Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki         
09:34
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı         
09:19
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı         
09:13
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi         
00:14
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı         
21:58
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Hakan Sabancı için Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor         
20:11
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 10:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement