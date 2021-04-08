TÜRKÜLERE SES VERENLER - Aşık Erdali: "Türküler, Türkiye'nin haritasıdır" - Son Dakika

Avrasya Aşıklar Birliği Genel Başkanı Aşık Zeki Erdali, "Türküleri söylediğiniz zaman Türkiye'nin haritasını çıkarmış olursunuz." dedi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Doğanköy'de 1958'de dünyaya gelen Erdali, lise öğrenimini tamamladıktan sonra başladığı aşıklık geleneğini halen sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok şehrinde, ilçesinde ve köyünde etkinliklere katılan Erdali, aynı zamanda Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Avustralya, İsveç, İsviçre, Hindistan gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkede de türkülerini seslendirdi.

Erdali, Altındağ Belediyesinin "Hamamönü Söyleşileri" başlığıyla Kabakçı Konağı'nda yürüttüğü kültür sanat programlarında, kendisi gibi aşık olan kızı Şeyda Erdali ile ayda bir program yapıp dinleyenleri ile buluşuyor.

Çok sayıda şiiri de bulunan Erdali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999'da bir televizyon programında saz çaldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle cezaevine gireceğini öğrendiği ve ardından "Bir şairin sözü için İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı ceza aldı, 2 ay da ben yatayım. Çünkü bir şairin sözü için ceza aldı." sözlerini söylediğini belirtti.

Erdali, bu sözlerinden dolayı o gece programdan kovulduğunu ifade ederek, Erdoğan'ı da hapisten çıktığında "Tükendi hapis günleri, Tayyip Başkan sefa geldi/ Bu şarkı burada bitmez, Tayyip Başkan sefa geldi/ Büyük yollar alacaksın, menzilini bulacaksın/ Sen böyle gam yeme gardaş, sen başbakan olacaksın." sözleriyle türkü söyleyerek karşıladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için sanat, kültür, örf ve adet için büyük bir şans olduğunu ve kendisinin halk kültürünü çok iyi bilen biri olduğunu dile getiren Erdali, Erdoğan'a sanatçıya sahip çıktığı için teşekkürlerini sundu.

Erdali, Anadolu insanı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türküler Türkiye'nin haritası. Türküleri söylediğiniz zaman Türkiye'nin haritasını çıkarmış olursunuz. Rize'nin, Tekirdağ'ın, Antalya'nın, Adana'nın türküsünü söylersiniz, Türkiye'nin haritasını çizersiniz. Ama çağın yenilikler getirdiğinin hepimiz farkındayız. Ufak tefek yıpranmalar da olsa Türk milleti var olduğu müddetçe, bu bayrak dalgalandığı müddetçe Türklerin türküsü bitmez, türküler, aşıklık geleneği devam edecektir. Çünkü bu bizim damarımızda olan bir şey. Onun için hiçbir şikayetim yok."

Aşıklık sanatını Türk milletinin sırtladığını aktaran Erdali, "Binlerce senedir kendisiyle beraber, çocuklarının nafakasıyla beraber türkülerini getirmiş, Türk milleti aşıklık sanatını taşımış. Biz de bundan sonra şerefli, onurlu sanat bayrağını genç kardeşlerimize teslim edeceğiz, onlar da bir başka kardeşlerimize teslim edecek. Bu sanat bitmez." diye konuştu.