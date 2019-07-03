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Türkülerin hikayeleri Bursalılarla buluştu

1 saat önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi, uzun yıllardır toplum tarafından bilinen türkülerin hikayelerine de yer verilen müzik dinletisi sundu.

Türkülerin hikayeleri Bursalılarla buluştu, System.String[]
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi, uzun yıllardır toplum tarafından bilinen türkülerin hikayelerine de yer verilen müzik dinletisi sundu.
Ördekli Kültür Merkezi'ndeki programa, Bursa Kent Konseyi temsilcilerinin yanı sıra dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Tiyatro sanatçısı Çetin Barış'ın seslendirdiği türkülerin hikayelerine, Türk Halk Müziği sanatçıları Murat Coşkun ve Gönül Saylı da bağlama ile eşlik etti. 8 özel türkünün katılımcılarla buluştuğu program, Malatya yöresine ait "Aşağıdan gelir omuz omuza", Kastamonu yöresinden "Üç güzel oturmuş iskambil" türkülerinin söylenmesi ile başladı. Etkinlik, farklı türküler ile devam etti.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şube Başkanı Muhammet İkbal Bakırcı, programda yaptığı konuşmada, "Türküler dilden, hikayeler ise gönülden çıkar. Bugün gönüllerdeki hikayeleri, okunan türkülerle birlikte sunarak Bursalıların bir gönül ziyafeti çekmesini istedik. Derneğin Bursa Şubesi olarak tüm üyelerimizle çıktığımız yolda bundan sonra da gerçekleştireceğimiz güzel programlarımız ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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