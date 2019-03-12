Son Dakika Haberleri: Türkülerle Daü'de Selda Bağcan Rüzgarı Esecek

Türkülerle Daü'de Selda Bağcan Rüzgarı Esecek

2 saat önce

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Türkülerle DAÜ' etkinliğinin bu yıl 8'incisi düzenleniyor.

Türkülerle Daü'de Selda Bağcan Rüzgarı Esecek, System.String[]
DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Türkülerle DAÜ' etkinliğinin bu yıl 8'incisi düzenleniyor. Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri ve DAÜ Müzik Kulübü Grup Mavra'nın sahne alacağı etkinlikte Selda Bağcan da konser verecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan 'Türkülerle DAÜ' etkinliğine DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ev sahipliği yapacak. 15 Mart Cuma gecesi DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda gerçekleşecek olan 'Türkülerle DAÜ 8' etkinliği, ücretsiz ve halka açık olacak. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu muhteşem organizasyona tüm halkımızı davet ediyoruz" denildi.

Türk Halk Müziği'nin tanınan ismi Selda Bağcan da 'Türkülerle DAÜ 8' etkinliğinde halkla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek. Ünü yurtdışında da bilinen Selda Bağcan, Times Dergisi'nin 'Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar' listesinde yer alıyor. - Gazimağusa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:07 Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Selda Bağcan, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı

Muhtarlık Seçimleri Nedeniyle Başlayan Tartışma Kanlı Bitti! Muhtar Adayı Öldü, 2 Kişi de Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkülerle Daü'de Selda Bağcan Rüzgarı Esecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]