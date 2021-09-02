Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve Kırkpınar güreşlerinden 9 yıl daha eski olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 669'uncusu gerçekleştirilecek. Güreşlerde son şampiyon Ali Gürbüz, 6 kez üst üste Elmalı'da altın kemerin sahibi olan Orhan Okulu'nun yanı sıra önemli başpehlivanlar güreş tutacak.

Elmalı'da bu yıl 669'uncusu düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı'da güreşler, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek. 15 bin kişi kapasiteli Recep Gürbüz Stadı'nda yapılacak güreşlere koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınacak. Sporculardan da müsabaka öncesi PCR testi istenecek. 2019 yılında Elmalı'da altın kemeri kazanan, bu yıl ise Kırkpınar güreşlerinde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz'ün yanı sıra Orhan Okulu ve İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler başpehlivanlık için güreşecek. Alt boylarda ise binden fazla sporcu kol bağlayacak.