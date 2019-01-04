Son Dakika Haberleri: Türküyem" Antalyalı Sanatseverlerle Buluşacak

Türküyem" Antalyalı Sanatseverlerle Buluşacak

1 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), türkü ve klasik müziğin bir arada sunulduğu "Türküyem" eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Türküyem
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), türkü ve klasik müziğin bir arada sunulduğu "Türküyem" eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki zengin değerlerden beslenen ve bu coğrafyayı kendi yolculuğunda keşfederek günümüze kadar gelen türkülerin, klasik batı müziği sesleriyle birleştirilerek başarılı şekilde yorumlandığı Türküyem, 10 Ocak'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı ve Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eser, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetiyor.

Renkli ve eğlenceli görüntülerin yanı sıra zengin yorumuyla da izleyicinin beğenisini toplayan eserin dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, koreografisi Nurdan Sinkil ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzosoprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu danslarıyla eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Kültür Sanat
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