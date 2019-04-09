Son Dakika Haberleri: Türküyem' Bu Sezon Son Kez Sahnede

Türküyem' Bu Sezon Son Kez Sahnede

59 dakika önce

Türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı oyun "Türküyem", 11 Nisan Perşembe Günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bu sezon son kez sahnelenecek.

Türküyem' Bu Sezon Son Kez Sahnede, System.String[]
Türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı oyun "Türküyem", 11 Nisan Perşembe Günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bu sezon son kez sahnelenecek.

Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek. Renkli ve eğlenceli görüntülerin yanı sıra zengin yorumuyla da izleyicinin beğenisini toplayan eserin, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Nurdan Sinkil'e ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu dansları ile eşlik edecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:20 Kaynak: İHA

Haşim İşcan, Güncel
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