Türkyılmaz kahraman çavuşu andı - Son Dakika

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın İngilizler tarafından işgali sırasında 25 Haziran 1920 tarihinde ilk kurşunu atarak bağımsızlığa giden yolu açan Şükrü Çavuş ve silah arkadaşlarını, şehit edilişlerinin 100. yılında andı.



Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Şükrü Çavuş ve silah arkadaşlarını, şehit edilişlerinin 100. yılında İskele Meydanı'ndaki anıtı önünde andı. Şükrü Çavuş adına yapılan anıta çiçek bırakan Hayri Türkyılmaz, "Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere şehitlerimize ne kadar şükretsek azdır. Onların bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni biz koruyacağız.Onların emanetini sonsuza dek yaşatmak için çalışacağız. Başta Şükrü Çavuş olmak üzere Mudanya'mızın kurtuluşunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.



Şükrü Çavuş Anıtı'nın çevresinin İskele Meydanı çalışmaları kapsamında yenilendiğini de belirten Başkan Türkyılmaz, "Mudanyamız, işgal sırasında ilk kurşunu atarak bağımsızlığa giden yolu açan Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşlarına yakışan bir anıta sahip olacak. Kentlerin meydanları kimliğidir. 616 bin TL'ye ihaleye çıktığımız İskele Meydanı projemizin Atatürk Anıtı ve Şükrü Çavuş Anıtı'nın yenilenmesini de kapsayan çalışmalarımız tamamlandığında Mudanyamıza yakışacak" diye konuştu. - BURSA