Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu - Son Dakika

Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu

6 saat önce

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mirzaoba Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi.

Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu, System.String[]

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mirzaoba Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi. İğne oyası kursunda eğitim gören kadınların ürünlerini inceleyen Türkyılmaz, kadınların üretimde önemli bir rol oynadığının altını çizdi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Mirzaoba Mahallesi'nde İğne Oyası ve Kuran Kursu'nda eğitim gören kursiyer kadınları eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Çocuklarımıza torunlarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakalım" ifadelerini kullandı.


Mahalle Muhtarı Şenol Durgut, belediye meclis üyesi Ergül Batman, CHP Mudanya Kadın Kolları Başkanı Zeynep Bahçuvancı ve kadın kolları üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette kadınlarla sohbet eden Türkyılmaz, kadına şiddetin son bulmasını diledi.


"Çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakalım" diyen Türkyılmaz, ziyareti sırasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan şalları hediye etti. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında Rus keşif uçağını düşürdü Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:02:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]