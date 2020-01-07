Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkiindeki konteynırlarda yaşayan vatandaşlarla ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan mağduriyet haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Herhangi bir tahliye işlemi olmadığı gibi belediyemizin Zeytin Dalı Projesi çerçevesinde burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmaktadır" dedi.



Başkan Hayri Türkyılmaz, Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkiindeki konteynırlarda yaşayan vatandaşlarla ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan mağduriyet haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sosyal belediyecilik hizmetleriyle anılan Mudanya'da kimsenin kimsesiz kalmadığını ifade eden Başkan Türkyılmaz, herhangi bir tahliye işlemi gerçekleştirilmediğini söyledi. Mudanya Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2019 tarihinde bölgede bulunan konteynırların asayiş ve güvenlik yönünden denetimlerde zafiyet oluşturabileceği sebebiyle Mudanya Belediyesi tarafından gereğinin yapılmasını istemiş, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede denetim yapmıştı. İskan kaydının bulunmadığı bölgenin gece kondu vasfında olduğunu belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Yine belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile yapılan çalışmada bölgede bulunan belediyemize ait konteynırların içinde barınan vatandaşlar olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde konteynırlarda yaşayan vatandaşların mevcut yerden başka barınacak yerleri ve bunu sağlayacak gelirleri olmadığından, mağduriyetlerine mahal vermemek adına tarafımızdan herhangi bir tahliye işlemi yapılmamıştır. Herhangi bir tahliye işlemi başlatılmadığı gibi belediyemizin Zeytin Dalı Projesi kapsamında burada yaşayan vatandaşlarımızın yiyecek, giyecek ve yakacak ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yalnızca bölgede ikamet etmeyen iki kişiye ait hayvan barınaklarına tahliye işlemi yapıldı. Mudanya Belediyesi bir tek kişinin mağdur edilmesine dahi müsaade etmemiştir ve etmeyecektir. Hemşehrilerimden bu tür kasıtlı haberlere itibar etmemelerini rica ediyorum" diye konuştu. - BURSA