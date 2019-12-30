Türkyılmaz: "Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkyılmaz: 'Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar' - Son Dakika Ekonomi

Türkyılmaz: "Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar"

7 saat önce

Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulmasının doğru bir karar olduğunu ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gemlik ilçesinden sonra Mudanya'yı da etkileyeceği için Gemlik Belediyesiyle ortak çalışma yapacağız" dedi.

Türkyılmaz:

Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulmasının doğru bir karar olduğunu ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gemlik ilçesinden sonra Mudanya'yı da etkileyeceği için Gemlik Belediyesiyle ortak çalışma yapacağız" dedi.


Yeni yıl öncesi İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılacak olan çalışmalara yerli otomobilin de eklendiğini ifade eden Yılmaz, fabrikanın Gemlik'e kurulması o ilçeden sonra Mudanya'yı da etkileyeceğini söyledi. Yılmaz, "Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulması doğru bir karar. Bursa alt yapısı ve yan sanayisiyle bu konuda en hazır kentlerden bir tanesidir. Ancak yerinin orası olması konusunda iyi tartışılması gerekiyordu. O konuda önümüzdeki günlerde üst yöneticilerde gerekli çalışmaya yapacaklardır" dedi.


Fabrikanın kurulmasıyla birlikte Mudanya'ya gelecek yükün karşılanması için Gemlik Belediyesiyle birlikte çalışmaya yapacaklarını belirten Yılmaz, "Umarım gelecek olan sorunları önceden tespit ederek çözüme kavuştururuz. Yollarıyla konaklama alanlarıyla bütün olarak ele almamız gerekiyor" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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