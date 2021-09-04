Üye Girişi
Türlü türlü tuhaflıklar... - Son Dakika

Türlü türlü tuhaflıklar...

04.09.2021 07:40
Türlü türlü tuhaflıklar..., System.String[]

Dolapdere'deki Dirimart sanat galerisindeyiz.

Dolapdere'deki Dirimart sanat galerisindeyiz. Bir grup gazeteci birazdan Ahmet Öğüt'ün 'It can and has been' adlı kişisel sergisini gezeceğiz. Bir görevli yaklaşıp elindeki formu uzatıyor: "Okuyup imzalamanız gerekiyor" diyor. Formda, sergiyi gezerken oluşabilecek bazı sıradışı durumlara karşı rızamızın olduğu yazıyor: Baş dönmesi, ıslanma, yönünü karıştırma/çıkışı kaybetme, ayak takılması/tökezleme... Baş dönmesi konusu beni biraz endişelendirse de yine de kağıdı imzalıyorum.

Sanatçının beş yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleşen bu büyük çaplı kişisel sergisi, gerçekliğine inanması güç bireysel hikayeler eşliğinde izleyicilerin İstanbul'un yakın geçmişiyle alakalı anılarını harekete geçirecek yerleştirmeleri bir araya getiriyor.

Girişte bizi bir otobüs karşılıyor. Galerinin yanındaki şirkete yemek getiren kurye, karşısına her çıkana sorduğu "Abi, o otobüsü içeri nasıl yerleştirmişler" sorusuna yanıt alamayınca pes edip gidiyor. İstanbul'dan Türkiye'nin diğer ucuna yolculuklar yapan otobüsün şimdiki yolcuları biziz. Hareketli koltuklara yerleşip mesafenin kat edilmediği bir yolculuk yapıyoruz.

YERÇEKİMİ YOKMUŞ GİBİ

Sanatçının dört farklı serisini bir araya getiren odadaysa farklı bir deneyim yaşıyoruz. Yaklaşık 45 derece eğimli odada, yerçekimi yokmuş hissiyle zorlukla yerimizde dururken o korktuğum baş dönmesi de gelip beni buluyor. Gerçeküstü olan sadece içinde bulunduğumuz durum değil. Odadaki dört seriden 'Fantezilerdeki Fantastik Fiziksel Dünya', dünyanın farklı yerlerinde yaşanan bazı ironik sınır geçme olaylarının görselleştirildiği desenlerden oluşuyor. Suudi Arabistan'ın yapay zekalı robot Sophie'ye vatandaşlık vermesi gibi...

Sağa sola yalpalayarak odadan çıktığımızda bu kez az önce yolculuk yaptığımız otobüsün dışında buluyoruz kendimizi. Otobüse doğru ilerlerken odanın yüzeyine yerleştirilmiş taşlardan sıçrayan suyla irkiliyorum. Şaşırmama şaşırıyorum! Sonuçta İstanbulluyum. İstiklal Caddesi'nde yerlere döşenen beton kalıpların üzerinden defalarca geçen de, üzerine çamur sıçrayan da ben değil miyim?

Otobüsün yan tarafına geçtiğimde karşıma 19'uncu yüzyıl estetiğiyle dekore edilmiş bir otel odası canlandırması çıkıyor. Tam da otobüs şoförlerinin nöbetleşe dinlendiği bagaj bölümünde. Süslü örtüsüyle bir yatak, komodin ve şık masa lambası. Yatağa isterseniz uzanabiliyorsunuz.

Türlü türlü tuhaflıklar...

Öğüt'ün işlerini deneyimlemek yakın tarihli olaylara dair anılarımızı tetikliyor, gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor. Sergiden ayrılırken tam da serginin broşüründe yazdığı düşünce zihnimizde takılı kalıyor: "Türlü tuhaflıklar canlılara hasıl olabilir, zaten hep olagelmiştir."

Türlü türlü tuhaflıklar...

Dolapdere, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türlü türlü tuhaflıklar... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi 08:41 Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında dayak yedi 04:20 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında dayak yedi Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü 23:21 Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü
Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı 22:52 Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi 20:05 Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor 19:03 Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş 17:52 Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti

Son Dakika Haberleri
08:42 Son dakika: İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
08:40 Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Son dakika: İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Alevler güçlükle kontrol altına alındı Son dakika: İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Alevler güçlükle kontrol altına alındı         
08:43
Cinnet getiren şahıs önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Cinnet getiren şahıs önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü         
06:28
Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu         
23:51
Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi         
23:07
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten "Çengi" açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı         
20:49
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 08:52:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türlü türlü tuhaflıklar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement