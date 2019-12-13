TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu AA'nın

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kartaloğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kartaloğlu, "haber" kategorisinde oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılmasını konu alan "Kontrollü yıkım" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafını seçen Kartaloğlu, "spor" kategorisinde oyunu ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafı için kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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