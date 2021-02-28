TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

28.02.2021 11:33
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, sektörün sorunlarına dikkati çekerek, mali müşavirlik hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) indirimi yapılmasını ve...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, sektörün sorunlarına dikkati çekerek, mali müşavirlik hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) indirimi yapılmasını ve mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesini talep etti.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) ve yeminli mali müşavirlik (YMM) mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanıyor.

13 Haziran 1989'da yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasası kapsamında, 114 bin serbest muhasebeci mali müşavir ve 4 bin 800 yeminli mali müşavir ile 18 bin stajyer, ülke genelinde faaliyet gösteriyor. 77 serbest muhasebeci mali müşavir ve 8 yeminli mali müşavir odası da TÜRMOB çatısı altında hizmet veriyor.

"Zor şartlarda hizmet verdiler"

Açıklamada, Muhasebe Haftası dolayısıyla TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'nun mesajına da yer verildi.

Kartaloğlu, hayatın her alanını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle haftayı sınırlı bir organizasyonla kutladıklarını belirterek, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin kurumsallaşma sürecini tamamlayan, ülkenin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olduğunu bildirdi.

Muhasebe mesleğinin sunduğu hizmetlerin ne kadar hayati öneme haiz olduğunun Kovid-19 dönemi boyunca daha iyi anlaşıldığına işaret eden Kartaloğlu, "Mali müşavirler pandeminin zor şartlarında, görevi başında işletmelerimize ve ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz hastalandı ve bazı meslektaşlarımız aramızdan ayrıldı. Halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyor, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum. Hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmeleri hem kamu finansmanının sağlanması açısından, kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören mali müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarıyla yerine getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kartaloğlu, kurum ve kuruluşlara verilmesi gereken beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışının mali müşavirler tarafından yapıldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. TÜRMOB ve odalarımız, kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveriyle çalışmaktadır."

"Mali müşavirlik mesleğinin önemli sorunları bulunuyor"

İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavirlik mesleğinin önemli sorunları bulunduğuna dikkati çeken Kartaloğlu, talep ettikleri çözümleri şöyle sıraladı:

"Mücbir sebep hali genişletilmelidir. Serbest meslek erbabında KDV'nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır. Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir. YMM'lerin tasdikten, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların diyalogla ve iş birliği içinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Ülkemizin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretine devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır."

Muhasebe Haftası, TÜRMOB, Mart, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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