TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un, Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfa olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zaferi ile bayrağın özgürce dalgalandığı, tam bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunın açıldığına dikkati çeken Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır. Büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz."