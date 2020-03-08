TÜRMOB'da e-imza başvuru dönemi başladı - Son Dakika
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TÜRMOB'da e-imza başvuru dönemi başladı

7 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), e-imza projesi kapsamında E-GÜVEN ile iş birliği yaptı.

TÜRMOB'da e-imza başvuru dönemi başladı, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), e-imza projesi kapsamında E-GÜVEN ile iş birliği yaptı. Yapılan işbirliğiyle serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve imza sahibi olmak isteyen herkes TÜRMOB e-imza sahibi olabilecek.


TÜRMOB, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında TÜRMOB, mali müşavir odalarından e-imza başvurusu alacak. TÜRMOB çatısı altında bulunan serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler işlemleri, TÜRMOB e-imza ile gerçekleştirebilecek. Ayrıca aday meslek mensupları ve TÜRMOB üyesi olmayan gerçek kişiler de TÜRMOB e-imza sahibi olabilecek.


"Yüzde 40'ı her gün e-imza kullanıyor"


E-imza kullanım alanlarının arttığını ifade eden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, şu ifadeleri paylaştı: "Ipsos tarafından gerçekleştirilen 'Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları' araştırması sonuçlarına göre, standart bir şirkette imza süreci ortalama 3 günde tamamlanabilirken, e-imza ile bu süre 1 saate kadar düşüyor. E-imzası olan profesyonel meslek sahiplerinin yüzde 40'ı her gün e-imza kullanıyor. Zamanla yarıştığımız günümüzde e-imza; hukuki geçerlilik, güvenlik, inkar edilemezlik ve hız gibi pek çok avantaj sağlıyor. Türkiye'nin en yaygın meslek birliklerinden biri olan TÜRMOB ile yaptığımız iş birliğiyle e-imzanın sağladığı kolaylıkları daha fazla kişiye ulaştırmış olacağız."


"Klasik imza süreçlerinde yaşanan zaman kayıpları bitiyor"


TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise konuyla ilgili olarak, "Kimlik doğrulama, inkar edilemezlik, kargo ve kağıt giderlerinde tasarruf, zaman ve mekandan bağımsız imzalama işlemi gerçekleştirebilme gibi birçok fayda sunan e-imza sayesinde klasik imza süreçlerinde yaşanan gecikmeleri en aza indirebiliyoruz. Online başvuru ile kolaylıkla alınabilen TÜRMOB e-imza, dijitalleşen iş süreçlerine uyumluluk açısından kritik öneme sahip. İş yapış yöntemlerini ciddi oranda kolaylaştıran e-imza uygulamasının TÜRMOB üyeleri arasında yaygınlaşacağını düşünüyoruz." dedi.


Nerelerde kullanılacak?


TÜRMOB e-imza; e-birlik sistemine girişte, e-birlik sisteminden faaliyet belgesi alırken, e-birlik sisteminden odaya başvuru belgelerini gönderirken, e-birlik sisteminden serbest meslek makbuzu keserken, e-müstahsil makbuz imzalama işlemlerinde ve e-fatura sistemine girişte kullanılabiliyor. Ayrıca e-devlet uygulamalarında, e-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde, kayıtlı elektronik posta sisteminde, çalışan hizmet sözleşmeleri gibi sözleşmelerde, banka talimatlarında, performans, izin, fazla mesai ve masraf formlarında ve ıslak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabiliyor. - İSTANBUL

Ipsos, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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