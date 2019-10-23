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TÜRMOB'da Kartaloğlu dönemi

1 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu seçildi.

TÜRMOB'da Kartaloğlu dönemi, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu seçildi.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, Birliğin 23. Olağan Genel Kurulunun ardından oluşan yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapıldı.

Buna göre, 3 yıl için TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu oldu. Genel Başkan Yardımcılığına İrfan Hüseyin Yıldız, Genel Sekreterliğe Yahya Arıkan, Genel Saymanlığa Mustafa Levent Demiröz getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Cemal Yükselen, Dr. Masum Türker, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Rıfat T. Nalbantoğlu ve Fettah Açan olarak belirlendi.

Burhan Düz başkanlığında oluşan Denetleme Kurulunun üyeleri Mehmet Erkan Azizoğlu ve Metin Yalçın oldu.

Başkanlığını Yeşim Ertuğrul'un, yardımcılığını İbrahim Cem Türe'nin yürüteceği Disiplin Kurulunun, sekreterliğine Mehmet Çomak, üyeliklerine de Sami Kazıcı ve Musa Güzel getirildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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