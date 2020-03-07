TÜRMOB'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRMOB'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika Ekonomi

TÜRMOB'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, kadınların birey olarak var olmasını, demokrasi ve toplumsal refah için konumunun güçlenmesini, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin ortadan kalkmasını diledi.

TÜRMOB'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, kadınların birey olarak var olmasını, demokrasi ve toplumsal refah için konumunun güçlenmesini, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin ortadan kalkmasını diledi.

Kartaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eşitlik demokrasinin, kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğuna işaret eden Kartaloğlu, "Kadınların birey olarak var olmasını, demokrasi ve toplumsal refah için toplumdaki konumunun güçlenmesini, ayrımcılık ve şiddetin ortadan kalkmasını diliyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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