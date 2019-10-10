Son Dakika Haberleri: TÜRMOB'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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TÜRMOB'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

14 dakika önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın, ölüm ve gözyaşlarının artık bölgeyi terk etmesine vesile olmasını diledi.

TÜRMOB'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın, ölüm ve gözyaşlarının artık bölgeyi terk etmesine vesile olmasını diledi.

Yontan, yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen harekatın, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgeyi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapıldığını ifade ederek, harekata katılan askerlerin görevlerini başarıyla tamamlayıp ailelerine kavuşmaları temennisinde bulundu.

Emperyalist güçlerin yıllardır, maddi çıkarları için başta Suriye ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde çıkardıkları savaşların artık sona ermesi gerektiğini belirten Yontan, bölgede yaşayanların, maddi ve manevi olarak çok ağır bedeller ödediklerine dikkati çekti.

Yontan, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nın, ölüm ve gözyaşlarının artık bölgeyi terk etmesine, bu toprakların hasret kaldığı barışa ve gülmeye kavuşmasına vesile olmasını, askerlerimizin ve sivillerin zarar görmeden, kayıp vermeden harekatın başarıyla tamamlanmasını diliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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