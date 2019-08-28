TÜRMOB'dan Konya SMMMO'ya ziyaret
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan ve TÜRMOB Genel Saymanı ve yeni dönem TÜRMOB Başkan Adayı Emre Kartaloğlu, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan ve TÜRMOB Genel Saymanı ve yeni dönem TÜRMOB Başkan Adayı Emre Kartaloğlu, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
Oda kurulları ve TÜRMOB delegelerinin katıldığı ziyarette, ekim ayında yapılacak olan TÜRMOB Olağan Genel Kurul Seçimleri, mesleki sorunlar ve beklentiler konuşuldu. TÜRMOB Başkan Adayı Emre Kartaloğlu, görevde oldukları süre içerisinde gerçekleştirilen projeleri ve yeni dönem hedeflerini anlattı.
Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal ise Genel Sekreter Yahya Arıkan ve Genel Sayman, yeni dönem başkan adayı Emre Kartaloğlu'nun Konya SMMMO'yu ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür etti. - KONYA
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