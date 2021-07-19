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TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu Açıklaması - Son Dakika

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu Açıklaması

19.07.2021 10:39
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, insanların birbirleriyle kucaklaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bayramların, ulusal değerlerin yerleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, insanların birbirleriyle kucaklaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bayramların, ulusal değerlerin yerleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Kartaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların barışı, affetmeyi, huzuru, sevinci, sabrı ve bereketi ifade ettiğini belirtti.

Kartaloğlu, "İnsanların birbirleriyle kucaklaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bayramlar, ulusal değerlerimizin yerleşmesinde önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın barışa, dostluğa ve yardımlaşmaya katkı sağlayarak, umutlar için yeni başlangıç oluşturmasını dileyen Kartaloğlu, sevgi, adil paylaşım, hoşgörü ve barışın egemen kılındığı, hastalıkların, savaşların, yoksulluğun son bulduğu bir gelecek temennisinde bulundu.

Kurban Bayramı, TÜRMOB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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