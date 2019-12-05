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Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan Dijital Hizmet Vergisi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan Dijital Hizmet Vergisi değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirterek, ""Dijital Hizmet Vergisi ile uluslararası dijital...

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan Dijital Hizmet Vergisi değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirterek, ""Dijital Hizmet Vergisi ile uluslararası dijital platformların vergilendirilmesi amaçlanıyor. Tüm gelişmiş ülkelerde de bu anlamda düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor ama bugün itibarıyla yürürlükte bulunan uluslararası vergi anlaşmaları buna engel gibi gözüküyor." dedi.

Kartaloğlu, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsattı.

Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetlerinin Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacağını ifade eden Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Meclis Plan Bütçe Komisyonunda vergi kanunlarında düzenleme oldu. Bu çalışmalara TÜRMOB olarak biz de katıldık. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bu kanunla dijital hizmetlere yeni bir vergi getirilmeye çalışılıyor ama sınırlı sayıda bir mükellef üzerinde bunun etkisi görülecek. Dijital Hizmet Vergisi ile uluslararası dijital platformların vergilendirilmesi amaçlanıyor. Tüm gelişmiş ülkelerde de bu anlamda düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor ama bugün itibarıyla yürürlükte bulunan uluslararası vergi anlaşmaları buna engel gibi gözüküyor. Örneğin Google'ın merkezi İrlanda'da. Google'dan vergi alabilmek için İrlanda ile yapılan vergi anlaşmasının veya OECD model anlaşmalarının yeniden güncellenmesi gerekiyor."

Dijital platformda hizmet veren global firmalardan ziyade bu mecralara reklam veren firmaların bu vergiye daha çok muhatap olacağını vurgulayan Kartaloğlu, "Burada aslında Facebook'a, Google'a, Instagram'a reklam verenler üzerinden vergi alınması planlanıyor. Uygulamada ise global, büyük ölçekli firmaları vergilendiremeyeceğiz ama bunlara reklam veren yurt içindeki firmalarımızı vergilendirmiş olacağız." diye konuştu.

Bu alanda elde edilecek vergi geliri konusunda net bir rakam verilemediğini dile getiren Kartaloğlu, şöyle devam etti:

"Global cirosu belli bir rakamın üzerindeki elektronik ticaret platformları var. Onlar üzerinden vergi alınması planlanıyor ama bunun mükellefi 17-20 arasında olacak. Çok büyük bir kitleyi ilgilendirmeyecek. Buradan gelecek gelir konusunda net bir rakam verilemiyor ama bir dijital platform uluslararası ortamda satış yapabilmek için reklam verdiği anda reklam bedelinin yüzde 15'i kadar vergi ödemesi gerekiyor. Bu, Kanun Hükmünde Kararname ile uygulanıyordu ama şimdi kanunla uygulanmaya başlanılacak."

Google, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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