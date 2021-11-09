TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan "10 Kasım" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Bizler, sonraki nesillere daha bağımsız daha güçlü bir gelecek bırakmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ışığında gururla ilerliyor ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bilgisine, hoşgörüsüne, cesaretine saygı duyduğu büyük bir önder olduğunu belirtti.

Atatürk'ün başarılarının, liderlik yeteneğinin ve devrimlerinin herkesin gururu olduğuna işaret eden Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir' sözünü ilke edinmiş bizler, sonraki nesillere daha bağımsız daha güçlü bir gelecek bırakmak için O'nun fikirleri ışığında gururla ilerliyor ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, şükran ve özlemle anıyoruz."