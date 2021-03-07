TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

07.03.2021 11:23
TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, güçlü bir toplumun, ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kalkması ile sağlanabileceğini belirtti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, güçlü bir toplumun, ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kalkması ile sağlanabileceğini belirtti.

Kartaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Hoşgörüsüyle, özverisiyle, çalışkanlığıyla toplumun temeli olan kadınlarımızın eşit, özgür ve huzurlu bir hayat sürmesi hepimizin temel arzusudur. Bu yolda 1957 yılında çalışan kadınlarımızın yakmış olduğu eşitlik ve özgürlük meşalesi dünyada demokrasilerin gelişimini sağlamıştır.

Kadın erkek eşitliği için yola çıkan kadınların hak arama eylemleri aynı zamanda, insan hak ve özgürlüklerinin dünya genelinde önemsenmesine ve uygulanmasına yönelik umut verici adımlar atılmasını sağlamıştır. Güçlü bir toplum ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kalkması ile sağlanabilir.

Yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

"Güçlü kadın mihenk taşı"

Çalışmalarını Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun Başkanı Belma Yılmazyiğit de Türkiye'nin kadın görünürlüğünü artırmak için, karar verici kademelerde olan, küresel gelişmeleri inovatif ve hızla uygulayabilen, hedefini bilen, cesur kadınlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kadınların güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için yönetimde ve karar mekanizmalarında mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Yılmazyiğit, "Bunun için de kadınlar risk almalı, inisiyatif almalı. Erkek iş gücünün ağırlıklı olduğu sektörlerde bile gördük ki uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş ve çalışamayacağı hiçbir sektör yok. Toplumlar için güçlü kadın her daim mihenk taşıdır. Sürdürülebilir kalkınma, kadının ekonomik hayata aktif katılımı ile mümkündür. İnanıyorum ki kadınlar kendi değerini bilerek çok daha iyi konumlara gelecek ve yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kadınlar Günü, Özgürlük, TÜRMOB, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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