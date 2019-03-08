Türmob Genel Başkanı Yontan Ordu'da

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "İlgili kurumların bizden istemiş oldukları çoğu belge ve bilgileri elektronik ortamda kendi aralarında almalarını talep ediyoruz.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "İlgili kurumların bizden istemiş oldukları çoğu belge ve bilgileri elektronik ortamda kendi aralarında almalarını talep ediyoruz." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Yontan, bir restoranda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.



Dünyanın bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunun altını çizen Yontan, "Bilgisayar, robotlar, dijital ve yapay zeka gibi teknolojiler hayatımızın her alanına girdiği gibi muhasebe ve denetim alanlarına da girdi." diye konuştu.



"Artık e-defter, e-fatura, e-makbuz, e-beyanname gibi hayatımız neredeyse hep elektronik oldu" ifadesini kullanan Yontan, şöyle konuştu:



"Ülkemizde yaklaşık 158 kurum ve kuruluş elektronik ortama girdi. Bu kurumlar artık bütün verileri kendi içlerinde paylaşabiliyor, bilgi aktarımı yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz de Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bizimle ilişkili olan tüm birimlerin lazım olan belge ve bilgileri bizden ziyade ortak datadan almalarını talep ediyoruz. Teknolojik yapıda ortak datadan bu verileri almak mümkün. Bunu aldığı zaman bizim meslektaşlarımız biraz rahatlayacak ve zamandan kazanacaklar."



Yontan, meslektaşlarının artan zamanlarını muhasebe ve mali tablolarda daha verimli kullanabileceklerini aktararak, "Dolayısıyla daha sağlıklı, daha yararlı ve taraflara fayda sağlayacak mali ve finansal tablolar hazırlayabilecekler. Onun için özellikle ilgili kurumların bizden istemiş oldukları çoğu belge ve bilgileri elektronik ortamda kendi aralarında almalarını talep ediyoruz." diye konuştu.



Şu anda 71 ilde ve 6 büyük ilçede 77 serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasının bulunduğunu anlatan Yontan, bu odalarda, yaklaşık 107 bin serbest muhasebeci ve mali müşavir olduğunu aktardı.



Kadınlar günü programı kapsamında Ordu'da bulunduğunu anımsatan Yontan, "İnşallah kadınlarımızın sayısı iş hayatında, sanayide, devlette, sendikalarda, odalarda ve partilerde bir gün yüzde 50'yi bulur. Yüzde 50'yi bulduklarında ülkemiz hem demokrasi, hem hukuk, hem de özgürlükler açısından daha güzel olacak." dedi.



Yontan, genel istihdama bakıldığı zaman ülke çapında kadın çalışanların oranının yüzde 29'larda olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Muhasebeci ve mali müşavirlere bakıldığı zamanda 32 bin civarı kadın. Biz bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Gittikçe kadınların mesleğe giriş sayıları artıyor. O da bizim için çok güzel. Kadınlarımızın mesleğe girdiği gibi artık örgütlerimizde de aktif rol olmasını istiyoruz. Çünkü bir işe gerçekten kadın eli değdiği zaman hem kalite artıyor hem de başka güzellikler oluyor. Açık söylemek gerekirse kadınlar erkeklere göre biraz daha ciddi çalışıyorlar."



Programa Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, odanın üyeleri ve kadın çalışanlar katıldı.

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