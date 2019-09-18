TÜRMOB Genel Saymanı Kartaloğlu genel başkanlığa aday

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Saymanı Emre Kartaloğlu, ekim ayında yapılacak seçimde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kartaloğlu, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında düzenlediği basın toplantısında, kendisini yalnız bırakmayan ve çevre illerden gelen mali müşavir ve muhasebecilere teşekkür etti.

Halen TÜRMOB Genel Saymanı olarak görev yaptığını belirten Kartaloğlu, son 3 yıldır bu görevi sürdürdüğünü aktardı.

Kartaloğlu, Ankara'da üyelerinin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade ederek, bundan sonra da alacağı yetki ve görevlendirmeyle bu yolda devam edeceklerini vurguladı.

Mali müşavir ve muhasebecilerin Ankara'da bir üst makamda, bir üst koltukta temsilcisi olmaya niyetli ve talipli olduğunu, bu noktada genel başkanlık seçiminde aday olduğunu kaydeden Kartaloğlu, "Bu seçimi 13 Ekim'de gerçekleştireceğiz. 14 Ekim itibarıyla da hep birlikte bir ekip olarak çalışmaya başlayacağız. Ankara'da mesleğimizin sorunlarını çözebilmek adına hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Birlikte hareket etmeleri durumunda çözemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını dile getiren Kartaloğlu, "Eğer birlikte çalışırsak gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir projemiz yok. Yeter ki biz birlikteliği sağlayalım. Eğer bunu başarırsak tüm sorunların üstesinden gelebileceğiz. Seçildiğim takdirde TÜRMOB'u hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ise Kartaloğlu'na başarılar diledi.

Basın toplantısına, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Genel Başkan Yardımcısı Cemal Yükselen ve İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir de katıldı.