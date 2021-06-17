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TÜRMOB, mali müşavirlerin sorunlarının çözülmesini talep etti Açıklaması - Son Dakika

TÜRMOB, mali müşavirlerin sorunlarının çözülmesini talep etti Açıklaması

17.06.2021 13:41
TÜRMOB, mali müşavirlerin sorunlarının çözülmesini talep etti Açıklaması, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), salgından en çok etkilenen meslek gruplarından biri olan mali müşavirlerin, devlet tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde verilen desteklerden faydalandırılmasını istedi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), salgından en çok etkilenen meslek gruplarından biri olan mali müşavirlerin, devlet tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde verilen desteklerden faydalandırılmasını istedi.

TÜRMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 87. Başkanlar Kurulu Toplantısı, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu başkanlığında ülke genelindeki 77 serbest muhasebeci mali müşavir ve 8 yeminli mali müşavir odasının katılımı ile Birliğin Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada, ilgili odaların başkanlarının mutabakatıyla hazırlanan ve Genel Başkan Kartaloğlu tarafından paylaşılan toplantı sonuç bildirisine de yer verildi.

Bildiride, işletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devlet gelirlerinin artırılmasına katkı sunan, hükümetin mali politikalarının tabana yayılmasına ve devlet kurumlarının işlemesine yardımcı olan muhasebe mesleği mensuplarının sorunlarının çözümü konusundaki taleplerin geciktirilmeden yerine getirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Mali müşavirlerin, her ay verilmesi gereken onlarca beyan ve bildirimin yetiştirilmesi için büyük bir stres altında çalıştıklarına işaret edilen bildiride, "Bakanlıklara ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere iletilen sorunların bir an önce çözülmesi en büyük beklentimiz." ifadesi kullanıldı.

Mesleki yıpranma payı talebi

Bildiride meslek mensuplarının talepleri şöyle sıralandı:

"Pandemiden en çok etkilenen meslek gruplarından biri olan camiamızın devlet tarafından bu dönemde çıkarılan desteklerden faydalandırılması sağlanmalı. Serbest meslek faaliyetlerinde, KDV'yi doğuran olay tahsilata bağlanmalı. Devlet gelirlerinin toplanmasında üstlendiğimiz rolün dikkate alınması ve mükelleflerin meslek mensuplarına erişiminin kolaylaştırılması için mali müşavirlik hizmetlerindeki KDV oranının indirilmesi gerekiyor. Ağır hastalık ve doğum gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalınmaması için mücbir sebep halinin kanuni düzenleme yapılarak meslek mensuplarımız için de geçerli olması sağlanmalı. Dinlenebilmek, eşlerimize ve çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve uygulanabilir bir şekle kavuşturulması gerekiyor. Yeminli mali müşavirlerin tasdikten, serbest muhasebeci mali müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları somut kriterlere bağlanarak yeniden düzenlenmeli. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça arttı. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri otomatik alması sağlanmalı. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmeli. Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalı. Meslek mensupları tarafından aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri kapsamında mükellefleri adına verilen beyannameler üzerinden tarh edilen verginin binde 1'inin 'meslek mensubu gider katılım payı' olarak meslek mensupları tarafından ödenecek yıllık gelir veya kurumlar vergilerinden indirilmesinin önü açılmalı. Meslek mensuplarımıza, her yıl tahsil ettikleri hasılatlarının yüzde 20'sini mesleki yıpranma payı olarak indirim imkanı sağlanmalı."

TÜRMOB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB, mali müşavirlerin sorunlarının çözülmesini talep etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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