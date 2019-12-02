TÜRMOB'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Engelli kişilerin önündeki en büyük zorluk, toplumsal yaşamda imkanların yetersiz olması. Hepimiz taşın altına elini koymalı, tüm bireylerin toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer almasına fırsat vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm bireylerin eşit imkanlara sahip şekilde toplumsal yaşamda yerini aldığı toplumların güçlü olacağını vurguladı.

Kişi ve kurum ayırt etmeden, herkesin eşit imkanlara sahip olarak yaşamasını arzuladıklarını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Kafalarımızdaki ayrımcılığı ve engeli kaldırmayı başardığımız takdirde toplumsal huzuru ve mutluluğu yakalamaya bir adım daha yaklaşırız. Engelli kişilerin önündeki en büyük zorluk, toplumsal yaşamda imkanların yetersiz olması. Hepimiz taşın altına elini koymalı, tüm bireylerin toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer almasına fırsat vermeliyiz. Dünya Engelliler Günü'nün bu konudaki duyarlılığın artmasına, vatandaşların bilinçlendirilmesine ve engellilerimizin sorunlarının gündeme getirilerek farkındalığın artmasına vesile olacağına inanıyorum."