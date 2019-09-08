Son Dakika Haberleri: TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak
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TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak

32 dakika önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak.

TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, TÜRMOB, yeminli mali müşavirlik sınavını 14-23 Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleştirecek.

Söz konusu sınavlara girebilmek için 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikte sayılan genel koşullara sahip olma şartı aranıyor.

İlk kez sınava gireceklerin, "https://ssi.tesmer.org.tr" adresi üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra belge çıktısını sınav başvurusu dosyasıyla, 13 Eylül ile 14 Ekim 2019 tarihlerinde "TÜRMOB-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cd. No: 562 Dikmen/Ankara" adresine postayla göndermeleri gerekiyor.

Tekrar sınava katılacakların ise 14 Ekim ile 16 Kasım 2019 tarihleri arasında "https://ssi.tesmer.org.tr" adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.

Sınav yeri ve programı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığının internet sitelerinden duyurulacak.

Aralık, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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