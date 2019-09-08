Son Dakika Haberleri: TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak
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TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak

26 dakika önce

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, TÜRMOB, yeminli mali müşavirlik sınavını 14-23 Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleştirecek.

TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak, System.String[]

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, TÜRMOB, yeminli mali müşavirlik sınavını 14-23 Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleştirecek.

Aralık, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:10 
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