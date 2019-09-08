TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak
26 dakika önce
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, TÜRMOB, yeminli mali müşavirlik sınavını 14-23 Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, TÜRMOB, yeminli mali müşavirlik sınavını 14-23 Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:10
Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz" AK Parti Genel Sekreteri'nden Mansur Yavaş'a: Sana Ankara'yı dar ederiz "Şike'de kumpas" davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti