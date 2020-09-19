Turna balığı avlayan yılan böyle görüntülendi - Son Dakika

Turna balığı avlayan yılan böyle görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de turna balığı avlayan yılan görüntülendi.
Mazgirt ilçesi Akpazar Beldesi'nde hayvancılıkla uğraşan Kadir Gültekin, Peri Çayı'nda bir yılanın balık avlağını fark etti.Çaya giren Gültekin, yavru turna balığı avlayan yılanı, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Daha önce yılanın balık avlamasına tanık olmadığını belirten Kadir Gültekin, "Peri Çayı yakınlarında keçilerimi otlatırken tesadüfen fark ettim. Suya giren yılan, yavru turna balığını avladıktan sonra yeniden karaya çıkarak gözden kayboldu" dedi.
Tunceli'de geçtiğimiz günlerde de Ovacık Gözeleri'nde kırmızı benekli alabalık avlayan yılan görüntülenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:07 - Kaynak: İHA
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