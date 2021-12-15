Üye Girişi
Turna balığında av sezonu kapandı - Son Dakika

Turna balığında av sezonu kapandı

15.12.2021 13:29
Turna balığında av sezonu kapandı

Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) Başkanı Engin Uztürk, iç sularda yaşayan türlerden turna balığının 31 Mart 2022'ye kadar avlanmasının yasak olduğunu bildirdi.

Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) Başkanı Engin Uztürk, iç sularda yaşayan türlerden turna balığının 31 Mart 2022'ye kadar avlanmasının yasak olduğunu bildirdi.

Uztürk, AA muhabirine, turna balığında av yasağının tüm bölgelerde bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Turnanın, sportif avcılık açısından keyifli bir balık türü olduğunu belirten Uztürk, her balığın üreme dönemi farklı olduğu için avlanmasının yasaklandığı zamanın da farklılık oluşturduğunu kaydetti.

Uztürk, Tarım ve Orman Bakanlığının 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğine göre turna balığı avının tüm bölgelerde 15 Aralık itibarıyla yasak olduğunu aktararak, "Turna balığı tam kış ayında yavrulamaya başladığı için 31 Mart'a kadar tebliğ gereğince avı yasaktır." diye konuştu.

Bu dönemde avcılık yapılmasının gelecek yıllarda popülasyonda önemli ölçüde azalmaya sebebiyet verebileceğine işaret eden Uztürk, "Amatör balıkçılarımız yasak olduğu dönemde bu balığı avlarsa amatör balıkçılığa muhalefet etmiş olacaklar, bunun 842 lira cezası var. Birden fazla oltayla çok sayıda balık yakalamaları halinde ticari balıkçılığa muhalefetten ceza yazılacak. Bu da cezanın ikiye katlanması anlamına geliyor. 1 Ocak 2022'den itibaren de bu rakamlar yeniden değerleme oranına göre artacaktır." ifadelerini kullandı.

Uztürk, amatör balıkçılardan zaman, adet ve boy limitlerine uymalarını beklediklerini dile getirerek, sazan, tatlı su levreği, sudak gibi balıkların 15 Mart 2022'ye kadar avlanabileceğini anlattı.

Turna balığında av sezonu kapandı

Balıkçılık, 31 Mart, Tarım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turna balığında av sezonu kapandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı         
13:40
Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış         
12:49
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:48:52. #1.12#
SON DAKİKA: Turna balığında av sezonu kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement