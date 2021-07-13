TURNA'DA İZMİR'İN LEZZETLERİ SATILACAK - Son Dakika

FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti iş birliğiyle kurulan, İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösterecek olan Turna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kooperatifte; midye dolma, erişte, reçel, zeytinyağı gibi ürünler satılacak.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti iş birliğiyle kurulan, İzmir'in Bornova ilçesinde 10'u Suriye uyruklu 20 kadınla faaliyet gösterecek olan Turna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, düzenlenen törenle açıldı. Törene, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, İzmir İl Ticaret Müdürü Şahin Ersü, İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen de katıldı.

Törende konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, 'Turna'yla gurur duyuyorum. Çok emek verilen bir kooperatif. İçerisinde satılacak olan 25 farklı ürün bulunuyor. Midye dolma, üzüm, mandalina reçeli gibi hem coğrafi işaret almış ürünler hem de İzmir'in birbirinden farklı lezzetleri vatandaşla buluşacak. Mutlu ve gururluyuz" dedi.

Kooperatife verdikleri desteklerin devam edeceğini söyleyen İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü ise, "Turna Kooperatifi, İzmir'de faaliyet gösteren 38 kooperatifin içerisinde en hızlı hareket edenlerden. Ben, kapımın açık olduğunu her zaman söylüyorum. Her zaman desteğim sürecek" dedi.

İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, "2020 yılında başlayan bu serüvenin şimdi böyle bir yere ulaşmış olması bizleri de çok mutlu ediyor. Kooperatifimizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.