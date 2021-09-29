"Turna Misali", dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek - Son Dakika

Başrollerini Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu , Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin'in filmin senaryosunu ise Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz kaleme aldı.

Yönetmen koltuğuna İffet Eren Danışman Boz'un oturduğu "Turna Misali" adlı film, dünya prömiyerini bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek "34. Tokyo Uluslararası Film Festivali "nde yapacak.

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