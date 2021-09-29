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"Turna Misali", dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek - Son Dakika

"Turna Misali", dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek

29.09.2021 12:54

Yönetmen koltuğuna İffet Eren Danışman Boz'un oturduğu "Turna Misali" adlı film, dünya prömiyerini bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek "34. Tokyo Uluslararası Film Festivali"nde yapacak.

Yönetmen koltuğuna İffet Eren Danışman Boz'un oturduğu "Turna Misali" adlı film, dünya prömiyerini bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek "34. Tokyo Uluslararası Film Festivali"nde yapacak.

Anadolu'da bin yıldır konar- göçer kültürünü devam ettiren Sarıkeçili yörüklerinin yaşamını konu alan film, festivalin "Asian Future" bölümünde yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, 2019'da TRT 12 Punto Senaryo Günleri'nde TRT Ön Alım ödülünü kazanan filmin yapımcılığını İEDB Film adına Eyüp Boz üstleniyor.

Başrollerini Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin'in filmin senaryosunu ise Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz kaleme aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği filmin çekimleri Silifke'de yapıldı. Filmin kurgusu Melik Saraçoğlu'nun, müziği Coşkun Karademir'in imzasını taşıyor.

Film Festivali, Yönetmen, Tokyo, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turna Misali', dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Turna Misali", dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek - Son Dakika
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