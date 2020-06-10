"Turna Misali" filmi Kovid-19 tedbirleriyle çekiliyor - Son Dakika

"Turna Misali" filmi Kovid-19 tedbirleriyle çekiliyor

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan "Turna Misali" filmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle çekiliyor.

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan "Turna Misali" filmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle çekiliyor.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 6 Nisan'da durdurulan filmin çekimleri için set ekibi şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla İstanbul'dan Mersin'e geldi.

Silifke İlçesi Tekkadın mevkisinde, 2 aylık "evde kal" arasından sonra yeniden başlayan çekimler, tüm set ekibinin Kovid-19 tedbirleriyle yürütülüyor.

Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan filmin çalışanları sette, eldiven, maske ve el dezenfektanı kullanıyor, ekibin ateşi belirli aralıklarla ölçülüyor, yemekler tek kullanımlık tabak, çatal ve bıçakla tüketiliyor.

Oyuncular Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Zeynep Elçin ve Timur Ölkebaş'ın başrol üstlendiği filmde, Sarıkeçili Yörükleri de rol alıyor.

İffet Eren Danışman Boz ve Eyüp Boz'un senaryolaştırdığı filmde, Sarıkeçili Yörüklerin kıl çadırlardaki günlük yaşantılarının yanı sıra Yörüklerin tek geçim kaynağı keçileriyle nasıl zaman geçirdikleri, göç sırasında yaşadıkları sıkıntı ve zorluklar, aile bağları ve iki engelli gencin aşkı anlatılıyor.

"Kontrollü olarak çekimlerimize başladık"

Filmin yönetmen ve senaristlerinden İffet Eren Danışman Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çekimlere başladıktan kısa süre sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

42 kişiden oluşan ekibin bu süreçte İstanbul'a dönmek zorunda kaldığını anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Zaten bütün sektör Kovid-19 nedeniyle ara verme kararı almıştı ve sinema meslek birlikleri örgütlerimizin çağrıları vardı. Biz de ekip ve oyuncularımızla konuşup bitirebildiğimiz kadar sahneleri bitirip ara verdik. Aslında kötü de olmadı bu bizim için çünkü çektiklerimize baktık ve filmin ruhunu gördük. Bekleme süreci gergin geçti. 'Ne zaman filmi bitireceğiz? Sonbahara kalacak mı?' gibi biraz tereddütlerimiz vardı. Neyse ki normalleşme sürecinin başlaması ve üst makamlardan gelen rahatlatıcı bilgilerle kontrollü olarak çekimlerimize başladık."

Boz, filmin bitimine kısa bir süre kaldığını dile getirerek, çekimleri tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

"Kovid-19 süreciyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık"

Görüntü yönetmeni ve filmin senaristlerinden Eyüp Boz da sette her türlü sağlık tedbirlerinin alındığını belirterek, "Kovid-19 süreciyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Ekibe dezenfektan ve maskeler kullandırıyoruz. Özellikle okul çekimlerinde çoğaltma tekniğini kullanacağız. Çocukları ikişer sıra aralıklarla oturtup daha sonra 'post prodüksiyon'da onları çoğaltarak çekimlerimizi yapacağız. Yani hiçbir şekilde kimseyi riske atmadan çekimleri tamamlayacağız. Filmimiz bitmek üzere. Herkese iyi bir film sunacağımızı umut ediyorum." sözlerine yer verdi.

İstanbul, Silifke, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Turna Misali' filmi Kovid-19 tedbirleriyle çekiliyor - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:19
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok         
16:17
Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor         
16:09
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı         
15:59
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi         
15:55
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı         
15:52
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var         
15:28
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir         
15:23
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi         
15:20
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak         
15:17
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı         
15:17
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı 4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 18:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turna Misali" filmi Kovid-19 tedbirleriyle çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]