Turnaçayırı barajı yüzde 99 seviyelerine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turnaçayırı barajı yüzde 99 seviyelerine ulaştı - Son Dakika

Turnaçayırı barajı yüzde 99 seviyelerine ulaştı

6 saat önce

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı devam eden Turnaçayırı barajının yüzde 99'luk kısmı tamamlandı.

Turnaçayırı barajı yüzde 99 seviyelerine ulaştı, System.String[]

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı devam eden Turnaçayırı barajının yüzde 99'luk kısmı tamamlandı.


Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'nde 2013 yılında temeli atılan Turnaçayırı barajı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 33 yerleşim yerine ait tarım arazilerini sulayacak şekilde tasarlanan proje ile bölgede toplam 148 bin 870 dekar arazi su ile buluşacak. Fırat havzasında Balıklı Çayı üzerinde, temelden 92 metre yüksekliği olan barajın tamamlanması ile 49.70 milyon metreküp su depolanacak. Ayrıca barajda içme suyu projesi kapsamında Erzincan'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Bölgede bulunan Aksu deresi suyunun yapılacak olan 2 arıtma istasyonu ve Keşiş dağına vurulacak 13 kilometrlik tünel ile günde 800 bin metreküp içme suyu ise Erzincan'a akacak.


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Devlet Su İşlerin Erzincan ili için çok büyük önem arz eden Erzincan Turnaçayırı baraj inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 148 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak ve Erzincan'ın 2065 yılına kadar olan 19,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Projenin tamamlanması ile 148 bin 870 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak bölge halkının sulu tarım yapması sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ülke ekonomisine yıllık 97.000.000 TL katkı sağlanarak ilave istihdam alanı sağlanması hedefleniyor" denildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Çayırlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını

Son Dakika Haberleri
15:11 İSTANBUL'DA HASTANELERDE GRİP YOĞUNLUĞU; SAĞLIK PERSONELLERİ BİLE HASTA - Son Dakika
15:10 Kuyumcuyu soyarken yakalandı - Son Dakika
15:10 Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira ödeme - Son Dakika
15:10 Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde - Son Dakika
15:06 Posof Akademisi'nden bilgilendirme konferansı - Son Dakika
14:30 Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Son Dakika
13:49 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:15:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turnaçayırı barajı yüzde 99 seviyelerine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]