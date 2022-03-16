Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi - Son Dakika
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Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi

16.03.2022 09:19

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 yıl aradan sonra tekrar gelen turnalar vatandaşları şaşırttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 yıl aradan sonra tekrar gelen turnalar vatandaşları şaşırttı.

İlçenin 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Nehil Sazlığı, onlarca kuş türüne ev sahipliği yaparken, göç yoluyla kuşlar gelmeye başladı. Her sene olduğu gibi yine göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan turna, ovada bulunan kar üzerinde sürü halinde görüntülendi. İri, uzun bacak ve boyunlu, kısa kuyruklu bir kuş türü olan ve Türkiye popülasyonu tehdit altında olan turna kuşunun Yüksekova'da 30 yıl aradan sonra görülmesi hem sevince hem de şaşkınlığa neden oldu.

"30 YIL SONRA TEKRAR YÜKSEKOVA'YA KONAKLADILAR"

Yıllar sonra ilk kez bu kadar net turna kuşlarını gördüğünü ifade eden Şerafettin Barut isimli vatandaş, "Bu sene en büyük şaşkınlık ise sürü halinde gelen turna kuşları oldu. Aynı hindilere benziyorlar. Şu an 50 metre evimizin yanındalar. Yüksekova Ovası'nın her köşesinde yer aldılar. Bu çok sevindirici bir durum. 30 yıldan sonra sürü halinde Yüksekova'ya geldiler ve şu an bekliyorlar. En ilginç tarafları ise bu kadar yakın olmasına rağmen insanlardan kaçmıyorlar. Aslında şu an çok güzel görüntüler sunuyorlar. İnşallah tüm kuş türleri gelecek. Zaten bizim Yüksekova Ovası kuş cennetidir. Burada her hayvan dilediği şekilde özgürce yaşıyor. Burası aslında hem yaz hem de kış görsel şölen sunuyor. Biz bazen turna kuşlarını hindilere de benzetiyoruz. Bu muazzam güzellikleri görmeye tüm doğaseverleri bekliyoruz" dedi.

(Metin Tek/ İHA)

Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi
Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi
Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi
Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi
Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi
Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi
Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi - Son Dakika


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