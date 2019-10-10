Turne başlıyor

Genç müzisyen, 20 Ekim'de de CD ve plak olarak raflarda yerini alacak albümünün ilk konserini 22 Ekim'de Zorlu PSM'de verecek. Karsu, devamında Samsun, Trabzon, Eskişehir, Denizli, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Bursa ve İzmir'i kapsayan Türkiye turnesine çıkacak.