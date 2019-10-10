Son Dakika Haberleri: Turne başlıyor
Son Dakika Magazin Turne başlıyor

Turne başlıyor

1 saat önce

Genç müzisyen, 20 Ekim'de de CD ve plak olarak raflarda yerini alacak albümünün ilk konserini 22 Ekim'de Zorlu PSM'de verecek.

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Genç müzisyen, 20 Ekim'de de CD ve plak olarak raflarda yerini alacak albümünün ilk konserini 22 Ekim'de Zorlu PSM'de verecek. Karsu, devamında Samsun, Trabzon, Eskişehir, Denizli, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Bursa ve İzmir'i kapsayan Türkiye turnesine çıkacak.

Samsun, İzmir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:21 
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