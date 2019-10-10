Turne başlıyor
1 saat önce
Genç müzisyen, 20 Ekim'de de CD ve plak olarak raflarda yerini alacak albümünün ilk konserini 22 Ekim'de Zorlu PSM'de verecek.
Genç müzisyen, 20 Ekim'de de CD ve plak olarak raflarda yerini alacak albümünün ilk konserini 22 Ekim'de Zorlu PSM'de verecek. Karsu, devamında Samsun, Trabzon, Eskişehir, Denizli, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Bursa ve İzmir'i kapsayan Türkiye turnesine çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:21
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