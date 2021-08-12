"Turne Çocukları" adlı tiyatro oyunu Trabzon'da sahnelendi - Son Dakika

Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, "Turne Çocukları - Şarkılı İnteraktif Komedi" adlı oyunu Trabzon'da sahneledi.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin, Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde yeni tip koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek sahneledikleri oyuna sanatseverler ilgi gösterdi.

Doğdukları andan itibaren tiyatro ile hayata başlayan Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var ve bunları da sizlere emanet etmek istedik." diyerek, bu zamana kadar turnelerde başlarından geçen acı tatlı olayları seyircilerle paylaştı.

Süheyl ve Behzat Uygur'un çeşitli şarkılar seslendirdikleri, bazı bölümlerine de izleyicilerin dahil olduğu oyun beğeni kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatrolara turne desteği kapsamında desteklediği oyun, yarın saat 20.00'de aynı sahnede seyircilerle buluşacak.