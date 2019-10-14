Turne yolunda

Kerem Alışık ve Kaan Taşaner'in başrolü paylaştığı oyun, 23 Ekim'de Denizli'de, 24 Ekim'de İzmir'de, 28 Ekim ve 2 Kasım'da İstanbul'da, 10 Kasım'da Ankara'da, 11 Kasım'da da Konya'da seyirciyle buluşacak.