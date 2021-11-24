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Turneye pandemi engel oldu, şarkıcı Reynmen 200 bin euroyu faiziyle ödeyecek - Son Dakika

Turneye pandemi engel oldu, şarkıcı Reynmen 200 bin euroyu faiziyle ödeyecek

24.11.2021 17:50
Turneye pandemi engel oldu, şarkıcı Reynmen 200 bin euroyu faiziyle ödeyecek

ORGANİZASYON şirketinin, turnede sahne alması için anlaştığı Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş'a turne öncesi ödenen 200 bin euronun iadesi için açılan davada karar çıktı.

ORGANİZASYON şirketinin, turnede sahne alması için anlaştığı  Reynmen lakaplı  şarkıcı Yusuf Aktaş'a turne öncesi ödenen 200 bin euronun iadesi için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, şarkıcının şirkete 200 bin euronun dava tarihinden itibaren en yüksek oranlardaki euro faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Şarkıcı Yusuf Aktaş ile konser anlaşması yapan Riba Events şirketi, öncesinde şarkıcıya 200 bin euro ödeme yaptı. Anlaşma yapılmasına karşın, pandemi nedeniyle turne iptal edildi. Bunun üzerine şirket avukatı Eda Salman tarafından "Pandemi nedeniyle konser gibi kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için Riba Events şirketi, konserlerini gerçekleştirmeyen Yusuf Aktaş'a ödediği 200 bin euro'yu geri istemiştir. Yusuf Aktaş ihtarnamelere olumsuz cevap vermiştir. Şirketin zarar kaybına uğramasının engellenmesi için 200 bin euronun faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz" şeklinde dilekçe sunarak dava açtı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen dava karara Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, Yusuf Aktaş'ın dava tarihinden itibaren işleyecek1 yıl vadeli euro mevduatına kamu bankalarınca uygulanan en yüksek oranlardaki euro faiziyle birlikte 200 bin euro ödemesine karar verdi. Bu karara Yusuf Aktaş'ın istinaf mahkemesinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

AVUKATI EMSAL KARAR OLDUĞUNU BELİRTTİMahkeme kararına ilişkin konuşan şirket avukatı Eda Salman, "Mahkeme, gerekçeli kararını henüz yazmamış olmakla beraber Yusuf Aktaş, 200 bin euroyu en yüksek faiziyle birlikte müvekkilime ödeyecektir. Bu karar, koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen organizasyonların mücbir sebep teşkil edebileceğine dair emsal bir karardır" dedi.


Mahkeme, Pandemi, Reynmen, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turneye pandemi engel oldu, şarkıcı Reynmen 200 bin euroyu faiziyle ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turneye pandemi engel oldu, şarkıcı Reynmen 200 bin euroyu faiziyle ödeyecek - Son Dakika
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