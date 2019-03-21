Son Dakika Haberleri: Turneye Yeni İmajıyla Devam Ediyor

Turneye Yeni İmajıyla Devam Ediyor

1 saat önce

Kerki ve Solfej ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında il il dolaşan Sıla'nın dün akşamki durağı Eskişehir'di.

Turneye Yeni İmajıyla Devam Ediyor, System.String[]

SILA'DAN YENİ İMAJ

Eskişehirli hayranları ile bir araya gelen Sıla, sahneye çıktığında yeni imajıyla dikkat çekti. Kısacık saçları uzayan Sıla, bu haliyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

YENİ ALBÜM YENİ TURNE YENİ İMAJ

Son çıkardığı albümü 'Acı' ile müzikseverlerden tam not alan Sıla, hız kesmeden Türkiye konserlerine devam ediyor. Dün akşam Eskişehir'de sahneye çıkan başarılı sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar yeni imajıyla da dikkat çekti.

Yaklaşık iki saat sahneden kalan sanatçının kostüm seçimleri ve yeni saçları dinleyicileri tarafından oldukça beğenildi. Sıla'nın eski yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla Sıla'nın enerjisine enerji kattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:31 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Eskişehir, Sıla, Güncel
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