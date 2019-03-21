Turneye Yeni İmajıyla Devam Ediyor
1 saat önce
Kerki ve Solfej ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında il il dolaşan Sıla'nın dün akşamki durağı Eskişehir'di.
SILA'DAN YENİ İMAJ
Eskişehirli hayranları ile bir araya gelen Sıla, sahneye çıktığında yeni imajıyla dikkat çekti. Kısacık saçları uzayan Sıla, bu haliyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.
YENİ ALBÜM YENİ TURNE YENİ İMAJ
Son çıkardığı albümü 'Acı' ile müzikseverlerden tam not alan Sıla, hız kesmeden Türkiye konserlerine devam ediyor. Dün akşam Eskişehir'de sahneye çıkan başarılı sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar yeni imajıyla da dikkat çekti.
Yaklaşık iki saat sahneden kalan sanatçının kostüm seçimleri ve yeni saçları dinleyicileri tarafından oldukça beğenildi. Sıla'nın eski yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla Sıla'nın enerjisine enerji kattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:31 Kaynak: Bültenler
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Sinan Gümüş'ün Transfer Edileceği İddialarına Açıklık Getirdi
Türkiye Birincisi Oldu, Üniversiteden Gelen "Atanamadınız" Yazısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı